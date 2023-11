Programa Mais Médicos: Prefeito Aprígio apresenta os 54 novos médicos que vão atender em Taboão da Serra

Direto da Redação

A Secretaria de Saúde apresentou na quinta-feira (23) os 54 novos médicos, que chegaram a Taboão da Serra através de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra e o Governo Federal, através do Programa Mais Médico Para o Brasil. Eles vão atender nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Estratégia de Saúde da Família.

O prefeito Aprígio explica que foram solicitados 128 médicos. “Está chegando hoje médicos e estamos completando 54 novos médicos. Até o final do ano, esse quadro será de 74 médicos. Mas no começo do ano, vamos completar o quadro de 128 médicos”, diz. E completou com recado aos novos médicos. “Conto muito com a colaboração de vocês, preciso que se dediquem para ajudar a melhorar a saúde em Taboão da Serra”, completa.

“São médicos generalistas que vão trabalhar com vínculo, vão se fixar [na cidade], vão conhecer e trabalhar, conhecendo inclusive a residência dessas pessoas. […] Taboão da Serra está empenhado na melhoria de vida da população e eles [Governo Federal] conseguem enxergar isso”, diz José Alberto Tarifa, secretário de saúde.

Taboão da Serra tem 13 unidades básicas de saúde, e deve ganhar mais uma em breve – no Parque Laguna. Nos próximos dias também deve ser anunciado quais unidades terão seus horários de atendimento ampliado.