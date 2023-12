Programa Mais Médicos: Prefeito Aprígio completa o quadro de 100 novos médicos que vão atender em Taboão da Serra 

Por Samara Matos, na redação

A Secretaria de Saúde apresentou nesta segunda-feira (19) novos médicos, no mês de novembro foram anunciados 54 médicos e agora completou-se o quadro de 100 novos médicos que chegaram a Taboão da Serra através de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra e o Governo Federal, através do Programa Mais Médico Para o Brasil.

Segundo o Secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, os novos profissionais irão atuar nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município na Estratégia de Saúde da Família, e que deverão chegar mais 20 no início do próximo ano.

“Hoje nós estamos recebendo 100 médicos e vamos receber no começo de janeiro ainda mais 20 médicos. Nosso prefeito com muita sensibilidade conseguiu solicitar ao Governo Federal a integração do Programa Mais Médicos em Taboão da Serra, fizemos a parceria chamada co-participação, onde o município ajuda com uma parte e o ministério da saúde com outra parte, e é por isso que conseguimos essa grande quantidade de médicos. Esses profissionais irão atuar nas UBSs de Taboão na Estratégia de Saúde da Família com muita qualidade”. declara Secretário de Saúde, José Alberto Tarifa

O prefeito Aprígio deu boas vindas aos novos médicos e pediu para que façam um atendimento humanizado e de qualidade com os munícipes de Taboão da Serra. Além disso, firmou seu compromisso em continuar reconstruindo a saúde da cidade

“Completamos a marca de 100 novos médicos que já estão atuando em nossas Unidades Básicas de Saúde, prontos para oferecer um atendimento humanizado e de qualidade a todos vocês. Essa é uma conquista importante para darmos mais um passo rumo à reconstrução da saúde de Taboão da Serra. Desejo muito sucesso a todos vocês e peço para que façam um atendimento humanizado, como se estivessem atendendo um familiar de vocês”. diz Aprígio

Taboão da Serra tem 13 unidades básicas de saúde, e deve ganhar mais uma em breve – no Parque Laguna. Além disso, foi anunciado a ampliação do horário de atendimento das UBS’s Margaridas, Oliveira/Marabá e Parque Pinheiros.