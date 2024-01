Programa Morar Melhor do Governo Municipal é destaque em livro organizado por professores da Universidade Mackenzie

Direto da PMTS

O programa Morar Melhor do Governo Municipal de Taboão da Serra, recebeu destaque no livro “Residência em Arquitetura e Urbanismo: uma experiência de ATHIS da FAU Mackenzie em Taboão da Serra”. A parceria se deu através do o curso de Extensão de residência em Arquitetura e Urbanismo – Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social (ATHIS), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM).

O lançamento aconteceu no dia 23/11, está disponível para leitura online e gratuita. Essa é uma obra que expõe as atividades, processos de interação e o resultado do trabalho produzido durante o período de residência que os profissionais obtiveram durante o período de pesquisas e desenvolvimento de projetos em contato com as famílias taboanenses.

O curso de residência, que deu possibilidade ao manuscrito, foi uma parceria da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, com o fomento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/ SP), que foi realizado em 10 meses, no período de dezembro de 2022 a novembro de 2023. Foi oferecido aos alunos do 7o, 8° e 9° semestre, lideranças comunitárias taboanenses, servidores públicos municipais e brasileiros diplomados formados nos últimos

cinco anos na área.

O livro destaca a política pública de melhoria das moradias de famílias de menor renda (habitação de interesse social), cuja finalidade é promover o direito à moradia digna e buscar soluções habitacionais inovadoras para famílias taboanenses e a formação de profissionais qualificados para atuar na implementação dessas ações. Outro fator abordado, é a redução das desigualdades que são encontradas na sociedade e a implementação de políticas públicas que

garantem acesso aos direitos da população.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, Nílcio Regueira Dias, explicou a importância da parceria com a faculdade. “É uma ação grandiosa que nos permite desenvolver, por meio de parcerias com universidades, ações inovadoras para o aperfeiçoamento das políticas habitacionais. Já podemos ver os resultados positivos como aumento do alcance da política e da adesão de famílias beneficiadas nesse período inicial de atuação da equipe em parceria com a Prefeitura.

Outro benefício é o aprendizado que temos com essa experiência que contribui para a consolidação do Sistema Municipal de ATHIS e da nossa parceria com a FAU-UPM. As próximas turmas já estão sendo planejadas e novos territórios sendo mapeados para a ampliação das atividades”, completou.

Serviço:

Livro – Residência em Arquitetura e Urbanismo: uma experiência de ATHIS da FAU Mackenzie

em Taboão da Serra

Lançamento: 23/11

Link para acesso: https://www.terraredonda.com.br/