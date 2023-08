Projeto Arrastão do Campo Limpo celebra 55 anos com serviços e atividades gratuitas para toda a população

Direto da redação

O Projeto Arrastão, organização sem fins lucrativos que acolhe e dá suporte às famílias da região do Campo Limpo, comemora 55 anos com uma festa de aniversário especial, no dia 12 de agosto, das 9h às 14h, gratuita e aberta a população. Na programação, oficinas recreativas para diversas idades, apresentações culturais, além de uma feira gastronômica e uma outra de moda, organizadas pelos alunos dos cursos de empreendedorismo da instituição. Os visitantes contarão com serviços de saúde e bem-estar, como massagem e limpeza de pele, além de outros de cidadania, como auxílio na elaboração de currículos e orientação para quem busca um emprego. O Sebrae móvel também participa da agenda oferecendo orientações e consultoria para quem quer empreender.

Nestes 55 anos, o Projeto Arrastão coleciona diversas histórias de sucesso entre os mais de 48 mil atendimentos já realizados no Campo Limpo e adjacências. Os números também impressionam e reforçam a magnitude da instituição para a população, sobretudo as mais vulneráveis. Em 2022, foram mais de 14 mil atendidos via programas educacionais e sociais na região, mais de 3 mil acolhidos em ações da sede e em 14 escolas parceiras, OSCs, hospitais, unidades de saúde e universidades beneficiadas e/ou articuladas para trabalho em rede.

“Eu costumo dizer que a sede do Projeto Arrastão era o quintal da minha casa, onde eu podia ficar e brincar em segurança. Quando se mora numa comunidade, muitas vezes, você vive limitado em muitos sentidos, e no Arrastão, além de muito espaço, ambiente confortável, com muito verde, grama e árvores, a gente tem a oportunidade de expandir a visão, conquistar conhecimento e ter novas oportunidades“, diz Ariana Marilda, ex-aluna e atual colaboradora da ONG.

“Fomos reconhecidos, pelo terceiro ano consecutivo, pelo Prêmio “100 Melhores Ongs”, o que valoriza o nosso esforço cotidiano e demonstra nosso empenho em oferecer acolhimento para a população por meio de ações sociais e educacionais. Além disso, recebemos o ‘Selo de Igualdade Racial’, de uma iniciativa da Secretária Municipal de Direitos Humanos, que reconhece instituições que promovem boas práticas de igualdade e equidade racial, outra conquista bastante relevante para orientar nossa atuação. São conquistas que consolidam nossos projetos, indicam novos caminhos e atestam a importância e qualidade das nossas campanhas, que visam oferecer ferramentas de desenvolvimento de potencialidades, favorecem a autonomia e incentivam a união das famílias e comunidade do território do Campo Limpo”, comenta Paulo Masagão Ribeiro, presidente do Projeto Arrastão.

O Projeto Arrastão oferece atividades nas áreas de educação, cultura, geração de renda, desenvolvimento comunitário e qualidade de vida, com o objetivo de capacitar e desenvolver as pessoas da comunidade que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica, além de oferecer melhores condições de sobrevivência. Todas as iniciativas são gratuitas e usam a educação como ferramenta de transformação, mudando a vida de diversas famílias que precisam de ajuda.

Para os próximos anos, a organização social almeja fortalecer o atendimento oferecido, dentre eles, incluir novas formações e trilhas dentro dos programas, consolidar o acompanhamento de resultados, solidificar suas participações em redes e fóruns de organização. O plano inclui expandir os atendimentos, com ações alinhadas com as tendências de mercado e desenvolvimento de sociedade. “Com a rapidez de processos que nos permite a tecnologia, temos concentrado esforços em ter uma gestão cada vez mais transparente, de maneira a comunicar o quanto nosso trabalho é transformador, participativo e reconhecido. Atualmente, entendemos a profundidade da nossa experiência e queremos direcioná-la para mobilizar os recursos e as pessoas, que nos permitem levar verdadeira transformação social ao território do Campo Limpo”, conta Thamara Miranda, coordenadora de Comunicação da organização.

Serviço:

55 anos do Projeto Arrastão

Data: 12 de agosto de 2023

Horário: das 9h às 14h

Local: R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 255 – Jardim Bom Refugio, São Paulo – SP

Gratuito