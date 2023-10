Projeto de Lei aprovado acrescenta nome de liderança do Jardim Leme em UBS do bairro

Direto da CMTS

De autoria do vereador Carlinhos do Leme, o projeto de lei 077/2023 rebatiza o nome da Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, que passa a se chamar “UBS Silvio Sampaio (Antonio Izidoro de Souza Maciel), em homenagem a liderança do bairro.

Izidoro, como é conhecido, faleceu em março deste ano. Cearense, chegou a Taboão da Serra há mais de 50 anos, e foi uma das grandes lideranças do bairro e fundou o Esporte Clube Fortaleza, tradicional time de várzea.

“Quero agradecer a cada voto favorável a esse projeto de lei. A cidade e o bairro que não preserva a sua história, não está sendo justo com seu povo. Ele teve um trabalho social destacado voltado para comunidade mais carente. Foram mais de 30 anos dedicados a ajudar as pessoas. Por isso, essa homenagem é muito justa”, diz o vereador Carlinhos do Leme.

Antonio Izidoro de Souza Maciel também foi presidente da Associação Amigos de Bairro do Jardim Leme e trabalhou na Prefeitura Municipal em diversas áreas.