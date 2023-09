Projeto de Lei aprovado cria estacionamento rotativo gratuito em frente ao Shopping Taboão

Da CMTS

Um projeto de lei aprovado pelos vereadores de Taboão da Serra na última sessão, dia 5, autoriza a Prefeitura Municipal a “implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo não pago, de curta duração na Avenida Governador André Franco Motoro”. Essa via fica em frente ao Shopping Taboão. O projeto é de autoria do vereador Carlinhos do Leme.

A proposta surgiu após o centro de compras diminuir de 15 para 10 minutos o período de carência para estacionar sem pagar os R$ 14, que vale pelo período de 4h. Com isso, muitos motoristas – incluindo aqueles que trabalham com transporte via aplicativo – passaram a reclamar.

“A gente não pode obrigar o shopping a dar uma tolerância de cinco, dez ou quinze minutos. Mas que o Shopping Taboão fracione a cobrança. Uma pessoa que fica 11 minutos paga R$ 14. A que fica quatro horas, também paga o mesmo valor. Esse projeto vai permitir que os motoristas – com o pisca alerta ligado – estacionem em frente ao shopping por até 1h. Assim elas conseguem entrar para trocar uma roupa, pagar uma conta. Isso é respeitar os nossos munícipes”, afirma Carlinhos do Leme.

O sistema de estacionamento rotativo gratuito já está em vigor no município em várias ruas e avenidas. Caso seja sancionada pelo prefeito Aprígio, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana deve providenciar a marcação das vagas, incluindo para idosos e pessoas com deficiência. Além de placas de trânsito, informando que o local tem estacionamento rotativo.