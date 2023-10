Projeto de Lei que permite feiras noturnas em Taboão da Serra é aprovado

Direto da CMTS

O projeto de lei de autoria da vereadora Luzia Aprígio, que “autoriza o executivo municipal a criar a feira noturna em Taboão da Serra” foi aprovado na sessão de terça-feira, dia 17. Ela vai seguir os mesmos moldes das feiras tradicionais com o acréscimo da possibilidade de realização de eventos culturais, como shows.

A primeira experiência, aliás, começou a ser realizada no Ginásio Ayrton Senna, no Jardim Helena, às quintas-feiras. Com a lei, a proposta é que outros bairros sejam contemplados.

“É um projeto que já havia protocolado na minha primeira legislatura [2013-2016] e depois de aprovado acabou vetado. Agora apresentei novamente porque é um projeto muito bom para a nossa cidade”, diz a vereadora Luzia Aprígio.

O horário de funcionamento das feiras noturnas em Taboão da Serra será entre às 17h e 21h.