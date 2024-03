Projeto do presidente Dr. André da Sorriso autoriza a criação da “Farmácia Veterinária Popular” em Taboão da Serra

Da CMTS

Por unanimidade, a Câmara Municipal aprovou na terça-feira, dia 5, o projeto de lei 061/2022, de autoria do presidente Dr. André da Sorriso, que “autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Farmácia Veterinária Popular” em Taboão da Serra. O “PoupaVet” vai beneficiar pessoas de baixa renda e que possuem pets.

“A Clínica Veterinária Municipal [em construção] será uma realidade e as pessoas vão levar seus animais para tratar as doenças e vai precisar de uma demanda de remédios para continuar os cuidados. Às pessoas que não tiverem condições de comprarem os medicamentos, vão poder retirar na farmácia veterinária popular”, explica Dr. André.

O projeto determina que para usufruir dos benefícios, o tutor terá de comprovar renda mensal de até 02 (dois) salários-mínimos e comprovante de residência no município.

Com a aprovação, o projeto vai para sanção do prefeito Aprígio, que – se sancionado – deve publicar decreto regulamentando o funcionamento do PoupaVet.