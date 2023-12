Projeto ‘João Taboão’ recupera a autoestima de crianças que perderam o cabelo em acidentes

A barbearia de Francisco Oliveira, 30, em São José dos Campos, cidade do interior de São Paulo, começou a ganhar popularidade nas redes sociais com vídeos de homens calvos e carecas recebendo próteses capilares que parecem ser seus fios reais.

“Foi a partir disso criar um projeto beneficente que atendesse especificamente a crianças que sofreram acidentes, queimaduras ou outras situações que causaram perda de cabelo, incluindo casos de nascimento com deformações no couro cabeludo.”

Francisco conta que o vídeo que postou de João se divertindo no salão acabou viralizando, e logo chegaram mais pedidos de outras mães cujos filhos enfrentavam situações semelhantes. “A experiência com essa primeira criança mudou tudo”, diz ele.

Com a popularidade nas redes, pessoas que gostavam de seu trabalho começaram a enviar a ele vídeos da história de João, um menino que teve parte do corpo queimado em um incêndio acidental em sua casa quando tinha dois anos e meio.

O projeto, que foi batizado de ‘João Taboão’ por conta do filho de Juliana, começou atendendo três crianças por mês, e posteriormente Francisco e sua equipe lançaram uma campanha de financiamento coletivo que permitiu que pessoas de todo o Brasil contribuíssem, ampliando os beneficiados. Até o momento, 23 crianças já foram atendidas.

Juliana Cerqueira, mãe do João, contou que o incêndio foi causado por uma vela em sua residência em Taboão da Serra, em São Paulo. [ O Taboão em Foco noticiou este caso na época, veja a matéria ].

Infelizmente, a pele de João não se adaptou à prótese. “Ele tinha um ponto na cabeça que acabou inflamando, e achamos melhor não usar mais”, conta a mãe. Mas sua visita abriu as portas da barbearia a outras crianças.

Como funcionam as próteses capilares

Francisco explica que as próteses são feitas de um tipo de silicone extremamente fino, com fios de cabelo humano inseridos na base. As peças são importadas da China.