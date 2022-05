Projeto oferece vagas em curso gratuito no Senai voltado para mulheres vítimas de violência

São oferecidas 20 vagas de qualificação no curso de refrigeração para quem busca uma reinserção no mercado de trabalho.

O curso possui 160 horas totais de capacitação e aborda todo o processo e componentes do ciclo de refrigeração, como linha de fluxo, segurança, tipos de compressores, evaporadores e condensadores, câmaras frigoríficas, isolamentos térmicos, quais tipos de gases utilizar, entre outros.

Além disso, a capacitação também abordará a produção de refrigerantes, introduzindo elementos como quais óleos e gases devem ser utilizados, noções sobre o protocolo Montreal, cadastro de IBAMA, etc.

As aulas acontecerão na zona sul da capital, na unidade Ipiranga do Senai. Ao todo, a iniciativa oferece 20 vagas para uma turma noturna, com horário de aula entre 18h às 22h, de segunda à sexta-feira.

A capacitação é totalmente gratuita e exclusiva para mulheres, cis e trans, cadastradas no programa Tem Saída. As interessadas devem ir até a unidade Central do Cate, localizado na Av. Rio Branco, 252, e solicitar a inscrição para o curso.