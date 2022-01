Projeto Uirapuru em Taboão abre vagas para cursos gratuitos de formação para primeiro emprego

Por Samara Matos, na redação

O Projeto Uirapuru, da Fundação Heydenreich, abre inscrições para cursos gratuitos para o primeiro emprego em 2022. As aulas auxiliam na conquista e rotina do primeiro emprego. As inscrições podem ser feitas via WhatsApp de segunda a sexta das 08h às 17h. Clique aqui para se inscrever

Os interessados em participar do programa devem ser moradores de Taboão da Serra ou ter fácil acesso ao projeto, ter entre 16 e 19 anos e ser aluno de escola pública ou bolsista integral (100%) em colégio particular. As vagas são limitadas. Posteriormente, serão informados sobre o processo de seleção.