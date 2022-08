Promoção de aniversário no Shopping Taboão vai até 25 de setembro

Da assessoria do shopping

No ano em que a festa de aniversário do Shopping Taboão marca duas décadas, o empreendimento traz a promoção “20 anos #TDB”. A ação conta com sorteios de vales-compra semanais, totalizando o prêmio de 30 mil reais, até a última semana de setembro. Além do grande prêmio de aniversário: um Renault Kwid zero km.

“A promoção já presenteou 8 clientes com os vales-compras e a nossa intenção é fazer ainda mais pessoas comemorarem a data com a gente. São anos de histórias, amizades, amores e experiências construídas nesses corredores. E queremos que a promoção seja mais um marco para quem vive tudo isso com a gente”, comenta Mariuche Ismerim, gerente de marketing do Shopping Taboão.

A campanha se tornou um verdadeiro sucesso entre os clientes do empreendimento. E ainda dá tempo de garantir o prêmio. A cada 250,00 reais em compras, os clientes garantem um número da sorte para participar dos sorteios semanais. São dois vales-compra por semana, no valor de 1.500,00 reais cada e o carro no final da promoção. Para aqueles que efetuarem compras de segunda a quinta-feira, as notas emitidas dão direito a números da sorte em dobro e a participação é permitida até o dia 25/09.

Os sorteios dos vales-compra acontecem todas as quartas-feiras e o ganhador do carro será sorteado na última semana da campanha.

Nas redes sociais oficiais do Shopping Taboão, os clientes também podem conferir a campanha institucional “Há 20 anos é tudo de bom” que marca a comemoração de aniversário. Com o propósito de dar voz para quem faz o centro de compras ser um grande sucesso, a iniciativa traz histórias inusitadas e emocionantes de funcionários, lojistas e clientes que participaram desses 20 anos.

SERVIÇO

Promoção 20 anos #TDB– Shopping Taboão

A cada 250,00 reais em compras, um número da sorte para participar dos sorteios semanais. São dois vales-compra, no valor de 1.500,00 reais cada toda semana e um Renault Kwid zero km no final da promoção.