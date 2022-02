Promotoria de Justiça da Infância de Taboão pede que pais vacinem filhos contra Covid-19

Direto da Redação

A Promotoria de Justiça da Infância de Taboão da Serra se posiciona a favor da vacinação das crianças e adolescentes durante o “Dia C”, mutirão que acontece neste sábado (5), em quatro pontos no município.

De acordo com a Promotora Maria Júlia Kaial Cury, haverá atuação para que os pais possam vacinar seus filhos.

“Toda criança e adolescente têm direito à saúde e os pais, como consequência, tem a obrigação de cuidar da saúde de seus filhos. Tendo havido aprovação da ANVISA para a imunização desta faixa etária, de acordo com o artigo 14 do ECA, os pais são obrigados a fazê-lo e a Promotoria de Justiça do Taboão da Serra vai atuar na garantia deste direito, em conformidade com a Nota Técnica 02/22 do Conselho Nacional de Procuradores Gerais”, afirma a promotora Maria Júlia.

Questionado se haverá algum tipo de punição, já que a vacina não é obrigatória, ela afirma que “a Promotoria vai agir em conjunto com os integrantes do sistema de garantia de direitos na proteção das crianças e adolescentes que tiverem seu direito violado, através de uma atuação resolutiva, prestigiando o diálogo entre todos, esclarecendo todas as dúvidas acerca das obrigações decorrentes do poder familiar, dentre elas onde garantir saúde aos filhos através da vacinação”, diz.