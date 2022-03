Proprietários de veículos furtados e roubados em 2021 já podem consultar a restituição do IPVA

Da assessoria

Os proprietários paulistas que tiveram seus veículos furtados ou roubados no Estado de São Paulo já podem conferir no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento os valores e as datas em que serão restituídos referentes ao IPVA de 2021. O reembolso é proporcional ao imposto pago em 2021 e quando ocorreu o crime.

A restituição será dividida em quatro lotes, de acordo com o trimestre da ocorrência, liberados nos meses de abril e maio:

Ocorrência / Data da Liberação

1º trimestre de 2021 / 04/04/2022

2º trimestre de 2021 / 18/04/2022

3º trimestre de 2021 / 02/05/2022

4º trimestre de 2021 / 16/05/2022

Como consultar os valores de restituição