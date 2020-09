PSB, do ex-prefeito Evilásio Farias, vai apoiar o pré-candidato a prefeito Eduardo Nóbrega (MDB)

Direto da redação

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Taboão da Serra realizou a sua convenção durante a manhã de sábado (5). A sigla, que governou a cidade por oito anos, não terá candidato a prefeito e por isso vai apoiar a candidatura do vereador Eduardo Nóbrega (MDB).

“O PSB caminha para apoiar o candidato do MDB, Dr. Eduardo Nóbrega. O PSB não planejou candidatura porque cumpriu uma missão na cidade, no Estado, e estamos potencializando a candidatura do [pré-candidato] Márcio França em São Paulo e aqui fizemos uma frente com o PV, MDB, PSB e estamos discutindo com outros partidos”, diz Evilásio Farias, prefeito por dois mandatos.

Durante quase oito anos na Câmara, Nóbrega sempre fez duras críticas à gestão do ex-prefeito Evilásio Farias [2005-2012].