Quadra do Santa Rosa é reformada pela Prefeitura de Taboão da Serra

Para o conforto e a segurança dos frequentadores da Quadra do Santa Rosa, a Prefeitura de Taboão da Serra realizou obras para revitalização do local. Inclusive as inscrições para as aulas que acontecem no núcleo estão abertas. Quem deseja participar de alguma das atividades, pode se dirigir até a Quadra, localizada na Rua Salvador Peluso Basile, 138 – Jardim Santa Rosa.

A revitalização da quadra foi realizada pela Secretaria de Manutenção. A reforma incluiu a estruturação do piso e dos banheiros. Durante o período em obras, as aulas não foram suspensas e passaram a acontecer na praça ao lado da quadra.

O secretário de Esportes e Lazer, Olívio Nóbrega, comentou sobre a revitalização da quadra. “Essa é uma ação que está constantemente sendo realizada em nossos núcleos, e faço questão de acompanhar de perto. Os polos esportivos são os locais onde a nossa população está diariamente, precisamos cuidar com carinho para estar em um local adequado para as atividades”, concluiu.

Em abril, o Prefeito Aprígio esteve no local para vistoriar as obras da quadra e se comprometeu a ajudar a população. “ A reconstrução não vai parar, a cidade precisa de gente trabalhando e de resultados. A Quadra do Santa Rosa é um local muito utilizado pelos moradores da região que realizam suas atividades diárias lá. Esse é o início, a parceria entre as secretarias só traz resultados positivos para Taboão da Serra, e as Secretaria de Manutenção e de Esportes estão interligadas”, contou.

MODALIDADES ESPORTIVAS

A Quadra oferece diversas modalidades de aulas, como: ginástica, vôlei adaptado, dança, aula de ritmos e futsal para crianças e adolescentes de 7 a 13 anos. Para se inscrever é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de endereço e comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Esportes pelo telefone (11) 4788-5888, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

São oferecidas aulas:

Às segundas:

Vôlei adaptado das 14h às 16h | Dança das 16h às 18h.

Às terças:

Ginástica das 8h às 9h | Aulas de ritmos das 9h às 10h

Vôlei adaptado das 14h às 16h |Ginástica das 18h às 19h.

Às quartas:

Ginástica das 8h às 9h

Futsal para crianças de 7 à 9 anos das 9h30 às 10h30

Futsal para crianças de 10 à 13 anos das 11h às 12h

Dança das 16h às 18h | Ginástica das 18h às 19h.

Às quintas:

Aula de ginástica das 8h às 9h |Aula de ritmos das 9h às 10h

Ginástica das 18h às 19h.

Às sextas:

Aula de ginástica das 8h às 9h

Futsal para crianças de 7 à 9 anos das 9h30 às 10h30

Futsal para crianças de 10 à 13 anos das 11h às 12h

Ginástica das 18h às 19h.

Serviço:

Quadra do Santa Rosa

Rua Salvador Peluso Basile, 138 – Jardim Santa Rosa

Telefone: (11) 4788-5888 – Secretaria de Esportes e Lazer