Quarentena na região é prorrogada; Só a cidade de SP terá pequena flexibilização a partir de segunda (1)

Por Allan dos Reis e Samara Matos, na redação

O Governo do Estado anunciou nesta quarta-feira (27), o chamado “Plano São Paulo” para reabertura gradual da economia, que será feita em cinco etapas a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho. As cinco fases do programa vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais (vermelho) a etapas identificadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo), abertura parcial (verde) e normal controlado (azul).

“O vírus afetou fortemente a economia do Brasil e obviamente a economia do estado. Mesmo assim, São Paulo decidiu, com base na ciência, manter 74% das atividades em funcionamento do estado. E aqui cabe também aqueles do setor privado souberam seguir as normas para proteger seus colaboradores” diz João Doria (PSDB).

Com exceção da capital paulista, que está no nível laranja, todos os municípios da Grande São Paulo, que inclui Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, apenas a cidade de São Paulo terá um pouco de relaxamento.

As fases são determinadas pelo acompanhamento semanal da média da taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivas para pacientes contaminados pelo coronavírus e o número de novas internações no mesmo período. Uma região só poderá passar a uma reclassificação de etapa – com restrição menor ou maior – após 14 dias do faseamento inicial, mantendo os indicadores de saúde estáveis.

O QUE ABRE EM SÃO PAULO?

O município de São Paulo faz divisa Taboão da Serra em diversos pontos como na região do Campo Limpo e da Avenida Intercontinental. Na “Fase 2”, o prefeito Bruno Covas (PSDB) poderá abrir – com restrições (capacidade reduzida em 20% e restrição de horário) – os seguintes setores temáticos.