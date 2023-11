Quedas de energia afetam recuperação do abastecimento em Embu das Artes e Itapecerica da Serra

Direto da SABESP

Sabesp informa que duas quedas seguidas de energia elétrica nesta segunda-feira (13) afetaram o funcionamento de estações elevatóriasnde água que atendem a região de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A operação dos equipamentos ainda não foi retomada. A Companhia orienta aos moradores o uso consciente da água.

As oscilações, às 16h50 e às 18h35, prejudicaram a recuperação do fornecimento de água em trechos afetados pela manutenção emergencial do Sistema Guarapiranga concluída na madrugada de sábado (11). O consumo elevado em virtude das altas temperaturas já vinha tornando a retomada do fornecimento mais lenta – a Capital registrou nesta segunda 37,4°C, a

maior temperatura do ano.

Além de trechos dos dois municípios prejudicados pela queda de energia, as localidades abastecidas pelo Sistema Guarapiranga que continuam em recuperação são: Jd. Record, Jd. João XXIII, Jardim Arpoador, Jd. Ingá, Vila Andrade, Pq Fernanda, Horto do Ipê, Parelheiros, Jardim Ângela e Capão Redondo, em São Paulo; Granja Viana; Cotia; e Taboão da Serra. A previsão é que a recuperação do abastecimento ocorra ao longo desta terça (14).

A Sabesp realiza manobras operacionais para tentar minimizar os impactos no abastecimento, mas ressalta a importância do uso consciente e sem desperdícios dos moradores que já estão com o fornecimento normalizado para auxiliar no retorno da água para os demais imóveis. A Companhia pede desculpas pelos transtornos e segue à disposição para consultas e

notificações pelo WhatsApp 11-3388-8000 (mensagem de texto) ou pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita).