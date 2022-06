Rainhas da América: Taboão Magnus goleia San Lorenzo e conquista a Taça Libertadores

Por Allan dos Reis, na redação

A equipe taboanense de futsal feminino Taboão Magnus derrotou por 6 a zero neste sábado (11) o time argentino do San Lorenzo em Cochabamba (Bolívia) e conquistou a Taça Libertadores de Futsal Feminino. Com a conquista, a hegemonia brasileira no torneiro continua, país que conquistou todos os títulos, desde a sua criação.

O 1º tempo foi dominado pela equipe taboanense, que marcou duas vezes com a Natalinha e deu muito trabalho a goleira argentina. O 2º tempo não foi diferente, após jogada ensaiada, Pao Britez ampliou o placar. Luana Moura aproveitou um contra-ataque e marcou o quarto da equipe. Em jogada semelhante, Luana marcou o quinto da equipe taboanense. E quem fechou o placar, em 6 x 0, foi novamente Pao.

“A gente se preparou muito para chegar aqui e coroar com isso (o título). Nada melhor que ser campeão. Muito obrigado por todos que estavam torcendo”, diz Natalinha, que se emocionou em entrevista a TV Conmebol.

Taboão Magnus garantiu a vaga para disputar a Libertadores ao derrotar, em 2021, ao derrotar as Leoas da Serra. Porém, a edição do ano passado foi cancelada.

MELHOR DA AMÉRICA

Taboão Magnus já se consolidou como a melhor equipe do Brasil, rivalizando com as Leoas da Serra em quadra, e conquistando os principais títulos do país como Copa do Brasil (2019/2020) e Super Copa (2021).

Teve também sua técnica Cris Souza eleita a melhor do mundo em 2020 e ficando entre as melhores no ano passado.