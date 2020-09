RAIO-X DO ELEITOR: Taboão da Serra tem 217.479 eleitores aptos a votar nesta eleição

Por Allan dos Reis, na redação

Nas eleições municipais que acontecem no dia 15 de novembro (domingo) para escolha de prefeito, vice-prefeito e 13 vereadores, Taboão da Serra tem 217.479 eleitores aptos a votarem. Os candidatos podem iniciar a campanha eleitoral oficialmente a partir do próximo domingo, dia 27 de setembro.

As mulheres continuam sendo maioria, 54% do eleitorado. Caso nenhum dos nove candidatos a prefeito tenha mais de 50% dos votos válidos, a eleição tem segundo turno, que acontece no dia 29.

CENTENÁRIOS

De acordo com o TSE, Taboão da Serra tem 42 eleitores com mais de 100 anos. Eles, assim como todos os eleitores com mais de 70 anos, não são obrigados a votar. Incluindo os centenários, o município tem 14.276 eleitores nessa faixa cujo voto não é mais obrigatório.

GRAU DE INSTRUÇÃO

A maioria do eleitorado taboanense tem o Ensino Médio Completo (32,13%). Com Ensino Superior Completo são 13,71% dos eleitores. Taboão da Serra tem também 4.524 eleitores analfabetos (2,08%) e 8.298 que apenas ‘lê e escreve’.