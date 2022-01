Raposo Shopping promove 2º encontro de carros antigos com destaque para clássicos como Opala, Fusca e Kombi

Direto da redação

O Raposo Shopping realiza no próximo dia 30/01, domingo, grátis, o 2º encontro de carros antigos, em parceria com a Fuscaria Butantã ( @fuscariabutanta ). Na ocasião, os apaixonados por motores terão a oportunidade de ver de perto aproximadamente 200 modelos que marcaram época. Entre os destaques da mostra, localizada no piso G1 do estacionamento, estão clássicos como Opala, Fusca, Kombi, entre outros.

Serviço:

Encontro de carros antigos

Quando: 30 de janeiro, das 10h às 15h

Onde: Estacionamento G1, do Raposo Shopping

Quanto: visitação gratuita

Classificação: livre