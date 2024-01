RD-Raia Drogasil vai contratar 550 farmacêuticos em todo o país até o fim do mês

Direto da redação

Quem procura emprego como farmacêutico encontra boas oportunidades neste início de ano na Drogasil e na Droga Raia. Os interessados em fazer parte do quadro de funcionários do maior grupo do varejo farmacêutico do Brasil podem acessar o site vagas.com.br, inserir Droga Raia ou Drogasil no campo busca, escolher o estado e selecionar a cidade onde está buscando a vaga.

Os candidatos devem ter curso superior em Farmácia completo e registro ativo no Conselho Regional de Farmácia (CRF) do estado da contratação. Não é necessário ter experiência anterior na função. “Nós oferecemos vários tipos de treinamento para que o funcionário possa se desenvolver e crescer dentro da empresa, mas consideramos fundamental gostar de ter contato com o público. O farmacêutico é um agente importante no cuidado integral com a saúde das pessoas”, diz Daniel Moraes, diretor de Gente e Cultura da RD-RaiaDrogasil.

Entre os benefícios oferecidos pela Droga Raia e Drogasil estão plano médico e odontológico, vale-transporte, auxílio-alimentação, seguro de vida, auxílio-academia, participação nos lucros e plano de carreira.

Veja alguns exemplos de vagas disponíveis nas farmácias do Grupo RD:

Rio de Janeiro: 15 vagas para farmacêuticos nas cidades de Angra dos Reis, Barra Mansa, Paraty, Resende, Valença, Três Rios e Volta Redonda https://site.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=2596742

São Paulo: 10 vagas para farmacêuticos nas cidades de Marília, Garça, Tupã e Lins https://vagas.com.br/v2597716

Mato Grosso: 17 vagas para farmacêuticos em Cuiabá e interior.

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência

A Droga Raia e a Drogasil têm 100 vagas abertas exclusivas para pessoas com deficiência nos estados de São Paulo e Minas Gerais. O cargo é de assistente operacional e os candidatos precisam ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo, além de apresentar laudo médico. As inscrições também devem ser feitas pelo site vagas.com.br.

Veja onde estão as vagas de assistentente operacional:

São Paulo: 50 vagas em Araçatuba, Assis, Barretos, Birigui, Catanduva, Franca, Jaboticabal, Ourinhos, Pederneiras, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto, São Manuel e Sertãozinho;

Minas Gerais: 50 vagas nas cidades de Alfenas, Araguari, Araxá, Itajubá, Patrocínio, Pouso Alegre, Poços de Caldas, São Sebastião do Paraíso, Uberaba e Uberlândia.

Sobre a RD – RaiaDrogasil

A RD foi formada em 2011, a partir da fusão da Droga Raia e da Drogasil. Hoje, está presente em todos os Estados do país, com mais de 2,9 mil farmácias. Em 2022, o grupo teve faturamento de R$ 31 bilhões, Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 2,3 bilhões e atingiu market share de 15,1% no setor de varejo farmacêutico. O objetivo da companhia é se tornar um ecossistema de saúde. Por isso, continua ampliando sua capilaridade física e digital, disseminando um novo conceito de Farmácia, com maior oferta de serviços de saúde em um modelo de negócio multicanal.