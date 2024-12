Reconstituição do atentado contra o prefeito Aprígio é realizada pela Polícia Civil

Direto da Redação

A Polícia Civil realizou hoje a reconstituição do atentado a tiros contra o prefeito Aprígio, ocorrido em 18 de outubro durante a campanha eleitoral em Taboão da Serra. Dezenas de policiais acompanharam o passo a passo do crime, desde o restaurante onde o prefeito almoçou até o local do atentado na Avenida Aprígio Bezerra da Silva.

O prefeito foi ferido no ombro e socorrido na UPA Dr. Akira Tada antes de ser transferido para o Hospital Albert Einstein. Ele estava acompanhado do motorista, do secretário de segurança e de um fotógrafo no momento do crime.

A Polícia Federal e a Polícia Civil investigam o caso, que ganhou repercussão nacional. Apesar da prisão de uma pessoa e da identificação de outras duas envolvidas, quase dois meses após o crime ainda não há respostas conclusivas.