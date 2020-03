Reintegração de posse em terreno na divisa Embu e Taboão provoca confusão na região

Direto da redação

A reintegração de um terreno ocupado próximo ao Cemitério dos Jesuítas, em Embu das Artes, na divisa com Taboão da Serra, no fim da manhã desta quinta-feira (5) levou o caos para a região do Pirajuçara. Pelo menos três ônibus foram vandalizados.

No terreno, que tem alguns prédios abandonados, moradores reclamaram da truculência da Guarda Civil Municipal de Embu das Arrtes, que “queria dar tiro de borracha”. Vídeos mostram um trator derrubando os barracos de madeira.

Nas ruas, uma multidão, especialmente jovens, tentaram incendiar alguns ônibus, quebraram vidros e espalharam o medo nas pessoas que estavam naquele local.