Republicanos confirmar candidaturas de Ely Santos a deputada federal e Pastor Marco Roberto a Estadual

Da assessoria da candidata

A convenção estadual do Republicanos, realizada no último sábado (30) no Expo Center Norte em SP, oficializou as candidaturas de Ely Santos, deputada federal e do Pastor Marco Roberto, deputado estadual.

O evento reuniu milhares de lideranças políticas dos quatro cantos do estado e confirmou também o ex-ministro da infraestrutura, Tarcísio de Freitas, candidato a governador do estado e de Marcos Pontes, candidato a senador.

O prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, um dos principais nomes do Republicanos marcou presença na convenção e demonstrou sua alegria com as candidaturas confirmadas.

“Foi um grande evento que serviu para mostrar a força que o Republicanos tem no cenário nacional. A candidatura da minha irmã Ely Santos a deputada federal representa esse novo tempo. Uma mulher guerreira e batalhadora, que durante o seu mandato na Câmara dos Deputados conseguiu, em apenas quatro meses, trazer mais de R$ 11 milhões em recursos para as cidades da nossa região. Com certeza agora ela fará muito mais em prol de toda a população. Quero contar também com o Pastor Marco Roberto lá na Assembleia Legislativa, trabalhando por Embu das Artes e todos os municípios do Conisud e se Deus quiser vamos eleger o Tarcísio de Freitas nosso próximo governador para trazer mais desenvolvimento e prosperidade para o nosso estado”, completou Ney Santos.

Além de defender a região sudoeste da Grande São Paulo no Congresso Nacional e na ALESP, Ely Santos, candidata a deputada federal, e Pastor Marco Roberto, candidato a deputado estadual, atuarão principalmente na luta para a construção do Hospital Geral de Embu das Artes, da via transversal que ligará as rodovias Régis Bittencourt e Raposo Tavares, acabando com os congestionamentos na região de Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Cotia, além de um Porto Seco na cidade de São Lourenço da Serra, entre outras bandeiras de luta.

“Estou muito feliz com a confirmação da minha candidatura a deputada federal e também com a oportunidade de poder fazer mais pela população. Tenho certeza que, juntos, vamos buscar o melhor para o nosso povo.” afirmou Ely Santos.

“Foi uma verdadeira festa da democracia. Tenho orgulho de fazer parte do deste time vencedor e ter como meu mentor, o Prefeito Ney Santos que já provou ser o melhor gestor do Brasil. Eleito deputado estadual, quero continuar trabalhando ao lado dele pelo bem do povo embuense e de toda a nossa região.” Concluiu o Pastor Marco Roberto.