Revelando SP abre inscrições para a seleção de artistas e expositores em Embu das Artes

Já estão abertas as inscrições para o Revelando SP 2024 (edição capital). Artistas e expositores interessados podem se inscrever até o dia 25/3 na Secretaria de Cultura de Embu das Artes (rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, 114, Centro), das 9h às 16h. No ato, deverá ser entregue um resumo do projeto, de acordo com as instruções (acesse o link abaixo).

Para se candidatar, é necessário residir no município e fazer parte de um dos seguintes segmentos: Artesanato, Culinária ou Manifestação Artístico-Cultural.

Realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Amigos da Arte, o Revelando SP se constitui como uma grande ação de valorização da cultura tradicional paulista, sendo considerado o maior festival de economia criativa e cultura tradicional do estado de São Paulo.

