Ritmo das demissões diminuiu em junho, mas semestre termina com fechamento de 7.391 empregos formais

Por Allan dos Reis, na redação

O ritmo de demissões de trabalhadores com carteira assinada desacelerou no mês de junho, mostram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado no início desta semana pelo Ministério da Economia. Ao todo, 495 empregos com carteira assinada foram fechados.

No mês de maio, foram 2.571 demissões. Nos meses de março e abril foram quase seis mil demissões. Com isso, o primeiro semestre deste ano termina com 7.391 empregos formais (com carteira assinada) a menos.

Saldo dos empregos formais (com carteira assinada) em junho de 2020

Cotia: 19 demissões

Embu das Artes: 146 demissões

Embu-Guaçu: 23 demissões

Itapecerica da Serra: 43 demissões

Juquitiba: 14 demissões

São Lourenço da Serra: 148 demissões

Taboão da Serra: 86 demissões

Vargem Grande Paulista: 16 demissões