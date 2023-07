Rodeio de Itapecerica da Serra termina neste sábado (15) com show de Jorge e Mateus

Por Samara Matos, na redação Após dias de intensa programação do Rodeio de Itapecerica da Serra, o evento chega ao fim neste sábado (15). E para fechar com chave de ouro teremos o tão esperado show da renomada dupla Jorge e Mateus, que prometem uma apresentação memorável. A sexta-feira (14) será marcada pelo show inédito de Ana Castela e Gustavo Mioto, que prometem uma noite repleta de romantismo e emoção. Os ingressos ainda estão à venda através do site tycket.com.br.

Além das atrações musicais, o Rodeio de Itapecerica da Serra preparou uma área de alimentação maior do que nas edições anteriores, com uma variedade incrível de opções gastronômicas. Os visitantes poderão saborear deliciosos pratos e petiscos, além de se refrescarem com uma ampla seleção de bebidas. Será uma verdadeira festa para os sentidos.

E não podemos deixar de mencionar as opções exclusivas de experiência oferecidas pelo Rodeio de Itapecerica da Serra. Para aqueles que desejam um tratamento VIP, a Área VIP proporciona uma vista privilegiada, com acesso frontal ao palco, além de um lounge exclusivo com música ao vivo e serviços diferenciados. Banheiros exclusivos e um espaço dedicado ao cuidado da beleza também estão disponíveis nessa área.

Já a Pista, o maior setor do evento, oferece acesso à arena, incluindo uma arquibancada coberta para maior conforto dos espectadores. E para garantir que ninguém passe fome, uma praça de alimentação completa estará à disposição, com uma variedade de opções gastronômicas para todos os gostos.

Para os mais exigentes, o Camarote Premium é a escolha perfeita. Destinado apenas para maiores de 18 anos, esse setor exclusivo oferece um verdadeiro banquete com o Open Food Premium, com opções de alta qualidade. Além disso, um Open Bar estará disponível, permitindo que os convidados desfrutem de uma variedade de bebidas enquanto apreciam uma vista privilegiada do palco. Banheiros exclusivos garantem conforto e praticidade, enquanto o acesso frontal ao palco e a entrada no lounge com música ao vivo completam a experiência premium.

Independentemente da escolha, o Rodeio de Itapecerica da Serra garante uma festa incrível para todos os públicos. Prepare-se para viver momentos inesquecíveis, cercados de música, emoção e diversão. Aproveite as opções exclusivas e os ambientes diferenciados e garanta sua presença nesse evento que promete marcar o calendário de 2023.