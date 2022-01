Rodízio de carros será suspenso na segunda e terça-feira em São Paulo

Por Samara Matos, na redação

Em função do feriado do aniversário de São Paulo, no dia 25, a prefeitura determinou a suspensão do rodízio municipal de veículos na segunda (dia 24) e na terça-feira (25) para veículos de passeio.

Continuam, porém, a funcionar normalmente o rodízio para veículos pesados e as demais restrições, como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Na próxima quarta-feira, o rodízio volta a operar com restrição para trânsito de carros com placas finais 5 e 6 no período das 7h às 10h e 17h às 20 no minianel viário da cidade.

Neste período, os carros com placas do rodízio ficam proibidos de transitar pelo Centro Expandido da cidade, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

A multa para motoristas pegos transitando em vias da região durante período de rodízio é de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a infração é considerada de nível médio.