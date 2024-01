Rodízio de carros volta a vigorar em São Paulo na segunda-feira (8)

Direto da redação

Após quase duas semanas de suspensão em função da festas de final de ano, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) volta a fiscalizar a partir desta segunda-feira (8) o cumprimento do rodízio municipal de veículos em São Paulo.

Na segunda-feira, os carros com placa finais 1 e 2 não devem circular no Anel Viário da Cidade entre as 7h e 10h e 17h e 20h, período de vigência do rodízio.

Os carros pegos andando no chamado Centro Expandido, que inclui as vias que delimitam o Minianel Viário nos horários proibidos serão multados em R$ 130,16 e ganharão mais quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

O Centro Expandido é delimitado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Confira as placas e os dias de restrição do rodízio de carros de São Paulo: