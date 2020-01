Rodízio de veículos em São Paulo volta a vigorar nesta segunda (13)

Direto da redação

O rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo volta a vigorar nesta segunda-feira (13). A medida estava suspensa desde o dia 23 de dezembro. Com isso, carros com placas finais 1 e 2 ficam voltam a ficar impedidos de circular no chamado Centro Expandido das 7h às 10h e das 17h às 20h, às segundas.

Nas terças-feiras são com placas finais 3 e 4. Na quarta, finais 5 e 6. Na quinta finais 7 e 8. E às sextas-feiras não podem circular nesses horários veículos com finais de placas 9 e 0.

O motorista que descumprir a determinação está sujeito à multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira de motorista.