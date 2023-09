Rodízio de veículos em SP é suspenso nesta terça-feira (26) após atraso em obra na Marginal Tietê

Direto da redação

A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos nesta terça-feira (26) no período da manhã, entre 7h e 10h, devido ao atraso da liberação da pista expressa da Marginal Tietê, no sentido da Rodovia Presidente Castello Branco, que passa por recapeamento. A medida vale para todas as regiões da capital paulista.

Como funciona o rodízio em SP

Quando em vigor, o rodízio municipal de veículos restringe a circulação de carros no centro expandido de São Paulo entre às 7h e 10h, e das 17h às 20h. Os carros são proibidos de circular na área em um dos dias da semana, dependendo do final da placa do automóvel.

Veículos com placas de finais 1 e 2 não podem circular às segundas-feiras, 3 e 4 (terça-feira), 5 e 6 (quarta-feira), 7 e 8 (quinta-feira) e 9 e 0 (sexta-feira).