Rodízio de veículos está suspenso na cidade de SP a partir desta segunda (20)

No entanto, continuarão valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados, como caminhões, além da Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

A prefeitura ressaltou que transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) implica infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista.