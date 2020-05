Rodízio de veículos será mais rigoroso a partir de segunda (11)

Por Samara Matos, na redação

Na manhã desta quinta-feira (7), o prefeito de São Paulo, Bruno Covas confirmou o retorno do rodízio municipal de veículos em modelo mais rígido. A partir de segunda-feira (11), será ampliado o horário de restrição e a medida valerá todos os dias, mesmo em feriados e finais de semana.

O desrespeito ao rodízio é uma infração de nível médio, com multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do motorista.

“Situações extremas exigem medidas extremas. Infelizmente algumas pessoas ainda não reconheceram o recado da importância de ficar em casa, de respeito a vida, e por isso estamos retomando o rodízio na cidade”, afirmou Covas.

Os planos do novo rodízio, vale enquanto a cidade estiver enfrentando a pandemia de covid-19 . O rodízio será ativo nas 24 horas em todos os dias. Em dias pares, circulam veículos com placa final par; em dias ímpares, podem circular veículos com placa final ímpar. Ao contrário do modelo comum, em que a restrição ocorre apenas no Centro Expandido da capital paulista, a restrição valerá para toda a cidade.

Profissionais de saúde poderão fazer um cadastro na prefeitura para poderem continuar circulando normalmente na cidade. O prazo para enviar os dados para o e-mail [email protected] é de 10 dias a partir do início do novo rodízio – infrações registradas nesse período serão canceladas.