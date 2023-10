Rodízio em SP será suspenso nesta terça (3) por greve do Metrô e CPTM

Direto da redação

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o rodízio na cidade de São Paulo será suspenso durante toda a terça-feira (3) por conta da greve dos metroviários e ferroviários, que deve paralisar linhas do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

“Continuam valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF); e as proibições de circulação de veículos nas faixas e corredores de ônibus, conforme a sinalização”, afirmou a Prefeitura de São Paulo.

Segundo o Sindicato dos Metroviários, a greve unificada, que também deve incluir os funcionários da Sabesp, vai acontecer por 24 horas. Uma assembleia acontecerá na noite desta segunda (2), no centro da capital paulista, para organização do movimento

A Prefeitura também informou que, por conta da paralisação prevista, foi decretado ponto facultativo e uma operação especial no transporte público por ônibus estará em vigor.

O funcionamento está mantido para escolas e creches, unidades de saúde, serviços de segurança urbana, assistência social, serviço funerário e outras unidades “cujas atividades não possam sofrer descontinuidade”.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes (MDB), 100% da frota de ônibus estará em operação ao longo de toda a terça-feira (3).

No transporte público, a Justiça determinou a manutenção do transporte sobre trilhos em 100% nos horários de pico e 80% nos demais períodos, além de 85% do contingente da Sabesp, sob pena de multas diárias de até meio milhão de reais aos sindicatos.

A liberação das catracas foi proibida por decisão judicial pelos altos riscos de tumultos e possíveis acidentes nas estações.

Governador Tarcísio também determinou ponto facultativo

O governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) também impôs ponto facultativo nas repartições públicas do estado, na capital, nesta terça-feira (3).