Rodoanel Mário Covas passa a aceitar pagamento de pedágio com cartão de débito por aproximação

Direto da redação

Desde a última segunda-feira, 21 de agosto de 2023 as praças de pedágio dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021) passam a aceitar pagamento com cartão de débito por aproximação. Com a adesão desses segmentos do anel viário a essa modalidade de cobrança, todo o Rodoanel está equipado para esse modelo de pagamento, já que o sistema já era aceito nas 13 praças do Trecho Oeste.

No total, já são 129 praças de pedágio do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado, fiscalizado e gerenciado pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, que aceitam o pagamento por aproximação. Delas, 81 aceitam cartão de crédito e débito e 48 somente débito.

Trecho Sul e Leste do Rodoanel

As onze praças de pedágio dos trechos Sul e Leste do Rodoanel, segmento rodoviário operado pela da SPMar, foram equipadas para receber este tipo de pagamento com cartões que tenham a tecnologia NFC (Near Field Communication), que não exige a digitação de senha. Basta conferir se o seu cartão utiliza essa plataforma.

Atualmente, a forma de pagamento já é aceita em mais de 73% das praças de pedágio das rodovias concedidas do Estado de São Paulo. Das 20 concessionárias sob sua gestão, 16 já implantaram essa modalidade de cobrança. “Com o pagamento com cartão por aproximação, o motorista ganha mais conforto e segurança, com paradas mais ágeis nas praças de pedágio e maior fluidez do trânsito”, explica Milton Persoli, diretor geral da ARTESP.

O uso desta tecnologia começou em 2020, com investimentos das concessionárias Ecovias e Ecopistas, as primeiras a implantar a ferramenta nas praças de pedágio das rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) e do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

Rodovias que aceitam pagamento por aproximação com cartão de débito e crédito:

Tebe – 3 praças de pedágio

Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP – 326) – Praça Colina

Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP – 351) – Praça Pirangi

Rodovia José Della Vechia/Orlando Chesini Ometto (SP – 323) – Praça Monte alto

Rota das Bandeiras – 8 praças de pedágio

Rodovia Dom Pedro I (SP – 065) – Praça de Igaratá

Rodovia Dom Pedro I (SP – 065) – Praça de Itatiba

Rodovia Dom Pedro I (SP – 065) – Praça de Atibaia

Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP – 332) – Praça de Paulínia A e Paulínia B

Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP – 332) – Praça de Engenheiro Coelho

Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP – 360) – Praça de Jundiaí

Rodovia Romildo Prado (SP – 063) –Praça de Louveira

Ecovias – 7 praças de pedágio

Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP – 055) – Praça de Santos

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP – 055) – Praça de São Vicente

Rodovia Anchieta (SP – 150) – Praça de Riacho Grande

Rodovia dos Imigrantes (SP – 160) – Praças de Diadema, Eldorado, Batistini, Piratininga

Ecopistas – 4 praças de pedágio

Rodovia Ayrton Senna (SP – 070) – Praças de Itaquaquecetuba, Guararema, São José dos Campos, Caçapava

CCR ViaOeste – 8 praças de pedágio

Rodovias Castello Branco (SP – 280) – Praças de Osasco, Barueri, Itapevi e Itu

Rodovia Raposo Tavares (SP – 270) – Praças de São Roque, Alumínio e Araçoiaba da Serra

Rodovia Senador José Ermírio de Moraes (SP – 075) – Praça de Sorocaba

CCR SPVias – 10 praças de pedágio

Rodovia Castello Branco (SP – 280) – Praças de Quadra, Itatinga e Iaras

Rodovia Raposo Tavares (SP – 270) – Praça de Alambari

Rodovia João Mellão (SP – 255) – Praça de Avaré

Rodovia Francisco Alves Negrão (SP – 258) – Praça de Itararé e Buri

Rodovia Antônio Romano Schincariol (SP – 127) – Praças de Morro do Alto (Tatuí) e Morro do Alto (Itapetininga)

Rodovia Francisco da Silva Pontes (SP – 127) – Praça de Gramadão

CCR AutoBAn – 10 praças de pedágio

Rodovia Via Anhanguera (SP – 330) – Praças de Perus, Valinhos (1 e 2), Nova Odessa, Limeira

Rodovia dos Bandeirantes (SP – 348) – Praças de Caieiras, Campo Limpo, Itupeva, Sumaré e Limeira

CCR RodoAnel – 13 praças de pedágio (nas saídas e acessos a outros trechos)

Rodovia Governador Mário Covas (SP – 021) / Trecho Oeste – Praças Raimundo Pereira de Magalhães; Bandeirantes (ramo F); Bandeirantes (Ramo A); Anhanguera (Ramo F); Anhanguera (Ramo E); Anhanguera (ramo A); Castelo Branco (ramo E); Castello Branco (Ramo A); Padroeira (ramo F); Padroeira (Ramo A); Raposo Tavares (ramo E); Raposo Tavares (ramo A); Osasco (ramo E).

Tamoios – 2 praças de pedágio

Rodovia dos Tamoios (SP – 099) – Praça Jambeiro e de Paraibuna

Renovias – 9 praças de pedágio

Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP – 340) – Praça Jaguariúna

Rodovia Dep.Mário Beni (SP – 340) – Praça Estiva Gerbi

Rodovia Prof. Boanerges Nogueira de Lima (SP – 340) – Praça Casa Branca

Rodovia Prof. José André de Lima (SP – 340) – Praça Mococa

Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP – 342) – Praça Espirito Santo do Pinhal

Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP – 342) – Praça Águas da Prata

Rodovia Dom Tomás Vaquero (SP – 344) – Praças Aguaí e S. João da Boa Vista

Rodovia Dep. Eduardo Vicente Nasser (SP – 350) – Praça Itobi

Rodovia Dom Tomás Vaquero (SP – 344) – Km 219 – Praça de Aguaí

EcoNoroeste – 7 praças de pedágio

Rodovia Washington Luís (SP – 310) – Praças de Agulha, Araraquara e Catinguá

Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP – 326) – Praças de Taiuva e Dobrada

Rodovias Carlos Tonanni/ Nemésio Cadetti/ Laurentino Mascari/ Dr. Mário Gentil (SP – 333) – Praças de Itápolis e Jaboticabal

Rodovias que aceitam pagamento por aproximação só com cartão de débito:

AB Colinas – 9 praças de pedágio

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado (SP – 075) – Praça Indaiatuba

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado (SP – 075) – Praça Indaiatuba (Bloqueio Sul)

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado (SP – 075) – Praça Indaiatuba (Bloqueio Norte)

Rodovia Fausto Santomauro (SP – 127) – Praça Rio Claro

Rodovia Cornélio Pires (SP – 127) – Praça Rio das Pedras

Rodovia Castelo Branco (SP – 280) – Praça Boituva

Rodovia Castelo Branco (SP – 280) – Praça Boituva (Bloqueio)

Rodovia Dom Paulino Bueno Couto (SP – 300) – Praça Itupeva

Rodovia Marechal Rondon (SP – 300) – Praça Porto Feliz

ViaRondon – 8 praças de pedágio

Rodovia Marechal Rondon (SP – 300) – Praças de Avaí, Pirajuí, Promissão, Glicério, Rubiácea, Lavínia, Guaraçaí e Castilho

Intervias – 9 praças de pedágio

Rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP – 147) – Praça Mogi Mirim

Rodovia Engº João Tosello (SP – 147) – Praça Limeira

Rodovia Dep.Laércio Corte (SP – 147) – Praça Iracemapolis

Rodovia Wilson Finardi (SP – 191) – Praça Araras

Rodovia Wilson Finardi (SP – 191) – Praça Rio Claro

Rodovia Vicente Botta (SP – 215) – Praça Santa Cruz Palmeiras e Descalvado

Rodovia Anhanguera (SP – 330) – Praça Leme, Pirassununga

ViaPaulista – 11 praças de pedágio

Rodovia Anhanguera (SP – 330) – Praças de Santa Rita do Passa Quatro e São Simão

Rodovia Antônio Machado Sant’Anna/Comandante João Ribeiro de Barros/Otávio Pacheco de Almeida Prado/João Mellão/Eduardo Saigh (SP – 255) – Praças de Guatapará, Boa Esperança do Sul, Jahu, Botucatu, Itaí e Coronel Macedo

Rodovia Cândido Portinari (SP – 334) – Praças de Batatais e Restinga

Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP – 318) – Praça de São Carlos

SPMAR – 11 praças de pedágio (nas saídas e acessos a outros trechos)

Rodovia Governador Mário Covas (SP -021). No Trecho Sul: km 50 (saída do Trecho Sul para o Oeste); km 70,2 – pista Externa sentido Litoral (saída para Imigrantes); km 70,3 – pista Externa sentido Capital (saída para Imigrantes); km 71,4 – pista Interna (saída para Imigrantes); km 75,5 – pista interna (saída para Anchieta); km 86 – pista externa (saída para o Trecho Leste); SPA 086/021 (saída para Avenida Papa João XXIII). No Trecho Leste: Km 88 -pista interna (saída para Avenida Papa João XXIII); Km 87 – pista interna (saída para o Trecho Sul); Km 124,7 – alças interna e externa (saída para a Rodovia Ayrton Senna); km 128 – pista externa (saída para a Via Dutra).