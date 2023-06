Rodovia Castello Branco terá interdição até novembro de faixa e acostamento para obras em Osasco

Por Samara Matos, na redação

A CCR ViaOeste, concessionária responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerenciamento de 168,62 quilômetros de rodovias, emitiu alerta aos motoristas sobre a interdição da faixa 3 (direita) e acostamento no km 15+500 da pista Oeste, sentido interior, da rodovia Castello Branco, em Osasco.

A interrupção começará neste sábado, 17 de junho, e é necessária para a realização do alargamento do viaduto existente no local pelas equipes da concessionária. Essa obra faz parte do conjunto de melhorias em Osasco, que inclui a construção de uma nova ponte sobre o Rio Tietê, proporcionando acesso direto à avenida Fuad Auada.

A previsão é que a interdição da faixa e acostamento seja mantida até novembro deste ano. Durante esse período, a concessionária solicita que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar nesse trecho e respeitem a sinalização instalada no local.

Osasco: orçamento da obra chega a R$ 232 mi

Além do alargamento do viaduto no km 15+500 e da nova ponte sobre o Rio Tietê, outras melhorias estão planejadas para a via, como a implantação de sinalização vertical e horizontal ao longo da obra, bem como a instalação de elementos de segurança, como defensas metálicas e barreiras rígidas.

O investimento total da CCR ViaOeste nesse projeto é de R$ 232 milhões, com a criação de 6 mil empregos diretos e indiretos. Os trabalhos tiveram início em abril de 2022 e o prazo contratual para conclusão é de 23 meses. Novo acesso a Osasco pela rodovia Castello Branco deve ser concluído até o fim de 2023.

Para obter informações sobre as condições de tráfego no Sistema Castello-Raposo, os usuários podem entrar em contato com a CCR ViaOeste pelos seguintes canais de comunicação: 0800 701 5555, site www.viaoeste.com.br e WhatsApp (11) 2664-6120.