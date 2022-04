Rodrigo Garcia é empossado novo Governador de SP

Do site do Governo do Estado

Rodrigo Garcia foi empossado Governador de São Paulo pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Carlão Pignatari, nesta sexta-feira (1º), durante visita ao Bom Prato Paraisópolis, na zona Sul do município de São Paulo. Ele tomou café da manhã na unidade e acompanhou o atendimento aos usuários do restaurante popular.

“Vim no Bom Prato de Paraisópolis não só para tomar café da manhã com as pessoas, mas também para assinar minha posse oficialmente. Escolhi essa unidade porque ela tem um significado muito importante. Há 10 anos, como secretário da Assistência Social de São Paulo, eu tive a alegria de poder idealizar e inaugurar esse restaurante. Programa conhecido por todos os paulistas, que ajuda e mata a fome de muita gente”, disse Garcia.

Na ocasião, a unidade serviu durante o café da manhã pão com manteiga, café com leite e salada de frutas de sobremesa. Ele estava acompanhado da Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.

O Bom Prato Paraisópolis foi inaugurado em março de 2012 e oferece 1,8 mil refeições diárias (300 cafés da manhã, 1,2 mil almoços e 300 jantares). Desde o início do ano a unidade serviu mais de 60 mil refeições. Nos restaurantes do programa os cafés da manhã custam R$ 0,50 e os almoços e jantares R$ 1,00.

Atualmente são servidas mais de 114 mil refeições por dia nas 61 unidades do programa em todo o estado. Durante a pandemia, o Governo de São Paulo implementou diversas medidas no serviço para garantir a segurança alimentar da população em maior vulnerabilidade social.

Além da implantação de jantares, teve a gratuidade das refeições para a população em situação de rua. Desde então, foram servidas 67,65 milhões de refeições no período de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Desse total foram 1,7 milhões refeições gratuitas.

A gratuidade nas refeições do Bom Prato foi prorrogada pelo Governo de SP para pessoas em situação de rua até 31 de julho. A medida teve início em junho de 2020 e o cadastramento é realizado pelas prefeituras que entregam um cartão QR Code aos beneficiários para efetuar o pagamento das refeições nos restaurantes populares.

Sobre o Bom Prato

Das 61 unidades fixas, 22 delas estão localizadas na capital, 13 na Grande São Paulo, 8 no litoral e 18 no interior. Atualmente, 17 unidades móveis já circulam em diversas regiões da capital paulista, Osasco, Ribeirão Pires, Guarulhos, Campinas, Várzea Paulista e Ferraz de Vasconcelos. Outras três unidades têm início no mês de abril.