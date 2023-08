ROMU prende assaltantes que faziam arrastões no Jd. Monte Alegre em Taboão

Direto da redação

A ROMU municipal prendeu na noite desta quarta-feira (16), dois homens acusados de participarem de diversos roubos e arrastões no Jd. Monte Alegre, em Taboão da Serra.

A dupla de motociclistas armados aparece em vídeos de câmeras de seguranças roubando, em menos de 3 dias, foram dois roubos na mesma região. As imagens foram gravadas por câmeras de seguranças de casas do bairro, é possível ver dois criminosos em motos rondando as ruas do bairro e assaltando pessoas.

Segundo moradores da região, a mesma dupla está abordando os moradores ao chegarem em casa durante a noite, levando itens pessoais como celulares, dinheiro e carteiras.

Em suma, a ROMU recebeu denuncias e estavam fazendo ronda pela região. Os agentes acharam os suspeitos e decidiu perseguir os motociclistas. Na fuga a dupla bateu em um carro e caíram na Rua Nossa Senhora do Senáculo e os criminosos foram presos.