“Rua do medo”: falsos entregadores roubam duas mulheres em menos de 5 minutos no Jardim Clementino

Uma câmera de segurança da rua Eugênia Botelho Ascenso, em Taboão da Serra, flagrou ataques de ladrões na quarta-feira (26). Duas mulheres foram vítimas dos criminosos em menos de cinco minutos.

As imagens do circuito de monitoramento de uma das casas da via mostram quando a primeira vítima passa correndo na tentativa de escapar dos suspeitos, que vêm logo atrás de moto. O vídeo não mostra, mas ela foi roubada pelos falsos entregadores.

Depois de um tempo, a vítima volta desolada. Minutos depois, na mesma rua, uma mulher que seguia a pé para casa é abordada pelos ladrões. Ela ainda tenta correr, mas é cercada e tem que entregar a bolsa e o celular. Desesperada e muito nervosa, a v’ítima é amparada por moradores e levada para o interior de uma casa.

Nesta mesma rua, no começo do ano passado, um jovem de 19 anos que estava a caminho do trabalho, foi morto em uma tentativa de assalto.

No caso desta 4ª, os moradores chegaram a chamar a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal (GCM), que chegaram a fazer uma busca pela região, mas não encontraram os falsos entregadores. O caso segue em investigação.

