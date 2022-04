Sábado é o Dia D de vacinação contra gripe em Taboão da Serra

Direto da redação

Neste sábado (30), será o Dia D de vacinação contra a gripe. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Taboão da Serra estarão abertas das 8h às 16h para a aplicação de doses. O público a ser vacinado será composto por crianças de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade; gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto); pessoas com mais de 60 anos e profissionais da área da saúde.

Os documentos necessários são carteira de vacinação, cartão do SUS e um documento oficial com foto. Além disso, os profissionais de saúde devem apresentar documentação que comprove sua atuação nesta área, como crachá, holerite, carteirinha de entidade de classe (CRM, COREN, CRO), entre outros.

“É importante que a população se lembre que as vacinas são essenciais para a prevenção de doenças. No caso do imunizante contra a Influenza, ele reduz de forma significativa os casos graves de gripe, diminuindo o número de internações e até óbitos. Por isso, é primordial que todas as pessoas que estejam no público-alvo da campanha sejam vacinadas assim que houver liberação da vacina para o grupo ao qual pertence”, afirma o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Serviço:

Dia D contra Gripe

Sábado, 30/04, das 8h às 16h

Locais:

UBS Oliveiras/Marabá

Rua Maria Inês, 34, Jardim das Oliveiras

Telefone: (11) 4135-1479

UBS Jd. das Margaridas

Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas

Telefone: (11) 4138-5106

UBS Santo Onofre

Rua Mal. Artur Costa e Silva, nº 85, Jd. Pirajuçara

Telefone: (11) 4138-4700

UBS Sílvio Sampaio

Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

Telefone: (11) 4137-6638

UBS Santa Cecília

Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Pq. Pinheiros

Telefone: (11) 4138-4292

UBS Jd. Suiná

Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

Telefone: (11) 4138-7057

UBS Dra. Maria José de Albuquerque

Rua José Mari, nº 13, Pq. Assunção

Telefone: (11) 4135-1832

UBS Pq. Pinheiros

Estrada Benedito C. Oliveira, nº 1929, Jd. Record

Telefone: (11) 4138-4028

UBS Jd. Salete

Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

Telefone: (11) 4138-1754

UBS Record/Ponte Alta

R. Imarui, 47 – Jardim Record

Telefone: (11) 4137-4569

UBS Panorama

Rua Luiz de Queirós, nº 245, Jd. Scandia

Telefone: (11) 4139-8767

UBS Jardim América

Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

Telefone: (11) 4786-7793

UBS Clementino

Rua TsurukiTsuno, nº. 104, Jardim Clementino

Telefone: (11) 4135-2516