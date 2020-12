Sabesp faz mutirão de negociação de dívidas para clientes até quinta-feira (31)

Por Samara Matos, na redação

Os moradores atendidas pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) têm até quinta-feira (31) para aderir ao mutirão Blue Friday e quitar suas dívidas. A negociação deve ser feita exclusivamente pelos canais digitais, ou seja, pela Agência Virtual no site da Sabesp ou pelo aplicativo Sabesp Mobile, disponível para Android ou iOS.

No mutirão o cliente pode parcelar seus débitos em até 15 vezes. Vale para imóveis na capital, Grande São Paulo, litoral e interior do estado. Para negociar, o cliente deve ter em mãos o RG, o CPG e uma conta de luz com o número do Registro Geral do Imóvel (RGI).

Até o momento, mais de 80 mil acordos já foram feitos e a expectativa é alcançar 100 mil. A campanha tem como objetivo aproximar o cliente da empresa, flexibiliza a negociação e regularizar a situação. Importante ressaltar que o parcelamento em até 15 vezes ofertado neste mutirão só está disponível nos canais digitais da Sabesp: site e APP. A ação é voltada para imóveis residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto, na capital, Grande São Paulo, interior ou litoral.