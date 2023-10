Sabesp informa expediente para o feriado de 12 de outubro

Direto da redação

A Central de Atendimento Telefônico (telefone 0800 055 0195) funciona 24 horas todos os dias, inclusive nos feriados. O mesmo vale para o atendimento automatizado peloWhatsApp (11 3388 8000), que atende por mensagem de texto 24 horas todos os dias.

Na Agência Virtual (https://agenciavirtual.sabesp.com.br/home), onde é possível consultar informações sobre contas e acessar outros serviços, o atendimento também é 24 horas, todos os dias da semana.

O atendimento pelo chat terá funcionamento normal no feriado de quinta-feira (12/10) e na sexta-feira, atendendo das 8h às 21h pelo link: https://sabesp-chat.sabesp.com.br/#/.

Na Sabesp Soluções Ambientais (0800 771 2482), o atendimento também é normal todos os dias, durante as 24 horas. Já na Ouvidoria (0800 055 0565) não haverá expediente no feriado da quinta-feira, mas o funcionamento na sexta (13/10) será normal, das 8h às 18h.

Agências

Todas as agências de atendimento presencial da Sabesp estarão fechadas no feriado de 12 de outubro, assim como os postos das unidades do Poupatempo e do Descomplica SP. Também não haverá expediente nas agências Ganhatempo em Barueri, Resolve Fácil em Itapevi e Rede Fácil em Guarulhos.

Na sexta-feira, todas as agências de atendimento presencial funcionarão normalmente, assim como os postos do Poupatempo. Não haverá expediente na sexta no Descomplica SP, na unidade da Rede Fácil Bom Clima em Guarulhos, no Ganhatempo em Barueri e no Resolve Fácil em Itapevi.