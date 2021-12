São Paulo: SPTrans propõe aumentar tarifa de ônibus para R$ 5,10

Direto da redação

A São Paulo Transportes S/A (SP Trans) e a Secretaria de Transportes de São Paulo sugeriram nesta quarta-feira (22), em reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), o reajuste de R$ 0,70 na tarifa de ônibus. Segundo o G1, a nova tarifa a R$ 5,10 seria imposta para corrigir a inflação dos dois últimos anos, que não tiveram aumento nas passagens.

A proposta será enviada para avaliação do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que já declarou que pretende cobrir com subsídios o aumento. Neste ano, a prefeitura paulistana destinou R$ 3,3 bilhões à SPTrans, o que representa 47% do custo total das operações.

Estudo apresentado pela SPTrans indica que, com reajuste, sua receita tarifária aumentaria R$ 104 milhões em 2022, o que reduziria o subsídio municipal. A empresa alega que o sistema de transporte custa R$ 8,71 por passageiro.

O prefeito tem até sábado (25) para divulgar se vai de fato aumentar o valor da tarifa de ônibus em 2022, atualmente em R$ 4,40.

Segundo a Folha de São Paulo, Nunes busca acordo com o governo federal para custear a gratuidade na passagem de idosos, o que poderia evitar o reajuste geral.

O índice de inflação usado pela SPTrans foi o IPCA-IBGE, de 15,51% acumulado entre dezembro de 2019 e novembro de 2021.