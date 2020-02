São Paulo tem primeiro caso de coronavírus confirmado

Por Allan dos Reis, direto da redação*

Foi confirmado nesta quarta-feira (26) o primeiro caso de coronavírus (Covid-19) no Brasil. É um paciente de 61 anos, que voltou de viagem da Itália recentemente, e deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no bairro do Morumbi, em São Paulo, onde foram realizados os exames específicos.

Com sinais brandos da doença, o homem está em isolamento domiciliar. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) solicitou à companhia aérea a lista dos passageiros que estiveram no mesmo voo, vindos da Itália.

De acordo com o Ministério da Saúde, pessoas que vierem desses 16 países (Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China) e tiverem febre e outros sintomas da gripe, como tosse e falta de ar, serão classificadas como suspeitas.

No mundo, existem – segundo o Ministério da Saúde – 80.239 casos confirmados, em 34 países, com 2.700 mortos, sendo na China, maioria dos casos.

TABOÃO DA SERRA

Mesmo ainda sem qualquer caso suspeito, Taboão da Serra já realizou reunião de emergência no final de janeiro para discutir os procedimentos a serem adotados, caso algum suspeito compareça aos prontos atendimentos do município.

No dia 1º de fevereiro, um homem deu entrada no PS do Antena, alegando suspeitar da doença. Após toda mobilização, a alegação é que ele teria usado essa arte manha para furar fila.

*atualizada a data