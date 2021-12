São Paulo vai usar Pfizer para dar segunda dose a quem tomou a vacina da Janssen

Os postos de saúde de São Paulo da Capital estarão vacinando também todas as pessoas que precisam tomar a primeira dose (D1), a segunda dose (D2) ou que necessitam tomar a dose de reforço. Nesse caso, devem ter completado o esquema vacinal há pelo menos 5 meses, com exceção de pessoas com alto grau de imunossupressão, que já podem tomar a terceira dose após 28 dias.

Funcionam nesta quarta-feira todas a 469 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 82 AMAS/UBS Integradas, megapostos e drive-thrus da cidade, além das farmácias parceiras. Para saber o endereço dos postos, clique aqui.

Adolescentes de 12 a 17 anos podem comparecer sozinhos aos postos para serem vacinados, desde que apresentem uma autorização assinada dos pais ou responsáveis. Todos os menores de 18 anos estão sendo imunizados com a vacina da Pfizer