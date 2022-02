SDE faz seleção com urgência para vagas com salário de até R$ 3 mil

Por Vera Sampaio, da PMTS

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) de Taboão da Serra está realizando novos processos seletivos para empresas da região que estão com urgência em contratar profissionais. Desta vez, as seleções serão para os cargos de Auxiliar de Topografia, Mecânico de Manutenção e Chefe de Seção I – Perecíveis. Interessados dentro do perfil, devem comparecer o mais breve possível na sede da SDE (Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa ), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Para realizar o processo seletivo é necessário levar documento oficial com foto, carteira de trabalho (física ou digital), currículo e comprovante de vacinação contra a Covid-19. O uso de máscara de proteção facial é obrigatório.

Para o cargo de Auxiliar de Topografia é necessário ter experiência na função, vivência e experiência na área de construção civil e é desejável ser morador de Taboão da Serra. A empresa oferece salário de R$ 1.668,89 e vale transporte. Para a vaga de Mecânico de Manutenção, além de experiência na função, é exigido ensino Superior Completo em Mecânica, ter conhecimentos em hidráulica, em instrumentos de medição elétrica e eletrônica, e em Normas Regulamentadoras (NR) 10 e 35. Também é desejável residir em Taboão da Serra. A empresa oferece salário de R$ 2.954,65, vale transporte, vale refeição, cesta básica, assistência médica e plano odontológico. Com relação a vaga para Chefe de Seção I – Perecíveis, é necessário ter experiência na função, ampla vivência na área de perecíveis, ter disponibilidade de horário e habilidades de liderança. O salário é de R$ 2.891,89 e a empresa ainda oferece vale transporte, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, Participação nos Lucros Reais (PLR) e refeição no local.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan, destaca que o trabalho da pasta está sendo expandido. “Nosso trabalho para ligar empresas aos profissionais está crescendo cada vez mais, além do apoio aos empreendedores que também está sendo ampliado. A pedido do prefeito Aprígio estamos realizando um trabalho sólido e consistente que resultará em benefícios para toda a população e desenvolvimento para nosso município”, afirma.

SERVIÇO:

Processos seletivos de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h

Cargos: Auxiliar de Topografia, Mecânico de Manutenção e Chefe de Seção I – Perecíveis

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Telefone: 4788-7888