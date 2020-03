“Se o PSDB mantiver a pré-candidatura do Engenheiro Daniel, vou procurar outro partido”, diz Nóbrega

Por Allan dos Reis, no Jardim Helena

O vereador Eduardo Nóbrega (PSDB) afirmou durante sessão desta terça-feira (3) que irá deixar o PSDB no final deste mês, caso o partido mantenha apoio a pré-candidatura do Engenheiro Daniel na disputa pela Prefeitura de Taboão da Serra nas eleições em outubro.

“É muito possível que eu saia do PSDB, mas ainda estou trabalhando para ser o candidato do PSDB. Mas se mantiver o Daniel, vou procurar outro partido. Mas vou continuar votando com esse governo”, discursou Nóbrega.

Na segunda (2), o político se encontrou com o presidente do MDB (antigo PMDB), deputado federal Baleia Rossi, para discutir sua filiação, que deve acontecer no final deste mês.

“Trabalhei muito e ainda trabalho para ser o candidato do PSDB, mas se o PSDB tomar outra direção, é aceitar a decisão partidária ou manter o meu compromisso com o povo. Disse que seria e serei. Se não for possível no PSDB, ontem tive a grata felicidade de receber o convite do presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, e do deputado estadual Caruso para que seja candidato pelo MDB na cidade de Taboão da Serra. As cartas estão na mesa”, completou.

Nas eleições para governador em 2018, Nóbrega ignorou a candidatura do tucano João Dória e apoiou o candidato do MDB, Paulo Skaf. Na época, o vereador – junto com outros parlamentares – foi suspenso do partido.