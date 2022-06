Secretaria de Cultura de Taboão da Serra promove mais uma edição do “Dançando no Parque”

Direto da redação

A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Taboão da Serra promoverá no domingo, 26/06, a 4ª edição do “Dançando no Parque”. O encontro vai ser das 14h às 18h, no Parque das Hortênsias, que fica na Praça Miguel Ortega, 500, no Parque Assunção. Será uma tarde inteira de aula dos ritmos Soltinho e Sertanejo Universitário. Os participantes podem contribuir com um quilo de alimento não perecível que será doado para famílias que precisam.

Segundo o secretário de Cultura Binho esse evento vai contar com a interação da população e aproximá-los mais das atividades do município. “O Dançando no Parque é um sucesso. Através desses encontros promovemos uma tarde de lazer e diversão para a população e, ao mesmo tempo, mostramos alguns dos serviços que são oferecidos na área cultural. Por isso, convido a todos para essa tarde deliciosa que vai ter no Parque da Hortênsias, chamem a família e os amigos e venham se divertir!”, afirmou.

O evento acontecerá gratuitamente e para todas as idades. Além de contar com professores de dança, que ensinarão diversos passos, os profissionais também ajudam perder a timidez. A dança é um ótimo instrumento para a socialização, e auxilia manter o corpo saudável.

Serviço:

Dançando no Parque

Domingo, 26/06, das 14h às 18h

Local: Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção

Informações: Secretaria de Cultura e Turismo: (11) 4788-3888

Contribuição 1 kg de alimento não perecível