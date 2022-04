Secretaria de Cultura de Taboão da Serra realizará nova edição do “Dançando no Parque”

Direto da redação

A Secretaria de Cultura e Turismo de Taboão da Serra irá realizar no domingo, 24/04, das 14h às 18h, uma nova edição do “Dançando no Parque”. O evento será no Parque das Hortênsias, localizado na Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção. Ao total, serão quatro horas de aula de Sertanejo Universitário e Zouk. Não é preciso pagar nada para participar, apenas comparecer e se divertir.

No Dançando no Parque, quatro professores estarão presentes para auxiliar os alunos. A dinâmica funcionará de maneira que enquanto um professor ministra a aula, os outros três orientarão os participantes.

De acordo com o secretário de Cultura, Binho, o Dançando no Parque é uma forma de aproximar a população de algumas das atividades da pasta. “As aulas de dança são sempre muito animadas, e colocar a disposição dos moradores algo do tipo é muito bom, é um momento de lazer, de animação e de descontração. A população merece isso, ter momentos de lazer com toda a família. Atividades assim sempre acontecerão na nossa cidade, fiquem atentos as novidades”, concluiu o secretário.

Em março deste ano, aconteceu a 1ª edição deste ano do Dançando no Parque e reuniu dezenas de pessoas. À ocasião, os ritmos contemplados foram o Samba Rock e o Sertanejo Universitário.

O secretário adjunto de Cultura, Pai Joel de Xangô, comentou sobre o evento. “Após um longo período sem que a gente pudesse realizar eventos presenciais, estamos retomando nossas atividades, eventos, ações e encontro que favorecem a cultura, a troca de experiência e a construção da coletividade. A última edição Dançando no Parque foi um sucesso, muitas pessoas participaram e se divertiram e desta vez não será diferente”, finalizou.

Serviço:

Evento “Dançando no Parque”

Quando? Domingo, 24/04, das 14h às 18h

Onde? Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500 – Parque Assunção

Informações: Secretaria de Cultura e Turismo: (11) 4788-3888